В Беларуси построят центры для нерегулярных мигрантов

В Беларуси за счет Евросоюза построят два центра для нерегулярных мигрантов. Они разместятся в Лиде и Новополоцке. На эти цели будет потрачено 7 млн евро, рассказал глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев.
Центры будут либо открытого типа (для легальных мигрантов), либо смешанного (для легальных мигрантов и нелегалов). Предположительно, в них смогут разместиться до 200 мигрантов, передает TUT.by.
Примерную дату строительства также пока не называют. По словам Зейнала Гаджиева, оно может начаться уже в 2019 году.
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