В Минске на Хэллоуин откроют «Лабораторию Франкенштейна»

В научном музее «Квантум» 28 октября откроют «Лабораторию Франкенштейна». Посетителям предложат научиться создавать грим, изготовить маску для Хэллоуина и сыграть в гольф с тыквой вместо лунки.
Лаборатория откроется в 14 часов, и вплоть до 22 часов в ней пройдет марафон активностей, мастер-классов и опытов. Самым выразительным персонажем музейного Хэллоуина станет Франкенштейн. В музее пройдет квест по хэллоуинским мотивам со сладкими призами. Также будет организован просмотр тематических фильмов и мультфильмов.
В лаборатории пройдет мастер-класс по спецэффектам и гриму – покажут, как сделать свежий порез и шокировать им окружающих. При желании можно будет сыграть в призрачный боулинг и выбить страйк. Детям будет особенно интересно на мастер-классе по мистическим лизунам.
Кроме того, каждого ребенка научат превращать обычный пряник в тыкву, летучую мышь или приведение. А еще – помогут изготовить маску для Хэллоуина. В это время «предсказательница» расскажет родителям судьбу на магическом шаре и даст астрологический прогноз.
Вечером «Лаборатория Франкенштейна» будет работать по «взрослой» программе: в частности, можно будет сыграть в бладпонг «глазами» и в мини-гольф с тыквой вместо лунки. Предусмотрено и бесплатное научное шоу с «холодными» и «горячими» опытами с тыквой.
Посетители в тематических костюмах смогут попасть в музей за полцены (7 рублей – для ребенка, 8 – для взрослого). А если принести вырезанную тыкву до 16.30, то можно получить набор открыток и принять участие в конкурсе.
Музей наук «Квантум» занимает более 1 тыс. «квадратов» на цокольном этаже МФК «Титан». Научный музей включает в себя тематические зоны, на которых расположено около 200 экспонатов, такие как водная зона, зеркальный лабиринт, мебель великана, плазменный шар Теслы и научный лекторий.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.