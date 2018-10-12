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24. 10. 2018

Анархиста Полиенко освободили из бобруйской колонии

Источник фото: TUT.by

Политзаключенный Дмитрий Полиенко освободился утром 24 октября из бобруйской исправительной колонии №2. По словам его подруги, активиста анархистского движения в 04:00 вывезли машиной скорой помощи, довезли на перекладных до Осиповичей, где посадили на электричку на Минск.

Подруга полагает, что его вывезли из колонии таким образом, чтобы его не могли встретить родные и знакомые, передает БелаПАН.

Как сообщал Телеграф, 12 октября 2016 года Дмитрия Полиенко за участие 29 апреля в прерванном милицией велопробеге «Критическая масса» осудили по ст. 364 (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов) и по ч. 2 ст. 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера) УК к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на два года. Однако 7 апреля 2017 года суд отменил отсрочку и отправил активиста в исправительную колонию в Бобруйск.

Международная правозащитная организация «Amnesty International» признала белорусского активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко узником совести.

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