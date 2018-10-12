Анархиста Полиенко освободили из бобруйской колонии

Политзаключенный Дмитрий Полиенко освободился утром 24 октября из бобруйской исправительной колонии №2. По словам его подруги, активиста анархистского движения в 04:00 вывезли машиной скорой помощи, довезли на перекладных до Осиповичей, где посадили на электричку на Минск.
Подруга полагает, что его вывезли из колонии таким образом, чтобы его не могли встретить родные и знакомые, передает БелаПАН.
Как сообщал Телеграф, 12 октября 2016 года Дмитрия Полиенко за участие 29 апреля в прерванном милицией велопробеге «Критическая масса» осудили по ст. 364 (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов) и по ч. 2 ст. 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера) УК к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на два года. Однако 7 апреля 2017 года суд отменил отсрочку и отправил активиста в исправительную колонию в Бобруйск.
Международная правозащитная организация «Amnesty International» признала белорусского активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко узником совести.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.