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24. 10. 2018

В Гомеле работники МЧС спасли мужчину из горящей кровати

Источник фото: МЧС

Утром 24 октября спасатели получили сообщение о пожаре на проспекте Речицком в Гомеле. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси. К моменту прибытия подразделений МЧС, из окон однокомнатной квартиры на девятом этаже многоэтажки шел дым.

Спасатели в жилой комнате обнаружили и вынесли на свежий воздух хозяина квартиры 1964 года рождения. Мужчина госпитализирован в больницу из-за отравления продуктами горения.

Огнем повреждены постельные принадлежности. В МЧС полагают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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