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24. 10. 2018

В ГАИ Гродненщины заявили о резком росте аварий с гибелью людей

В связи со значительным ростом автомобильных аварий, в которых погибали и получали травмы участники дорожного движения, с 24 и по 26 октября сотрудники Госавтоинспекции Гродненской области в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий проведут массированную отработку основных магистральных трасс региона.

Особое внимание планируется уделить контролю скорости и выполнению правил обгона в местах дорожных работ на трассе М-6, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома. 

Сотрудники ГАИ намерены использовать гласный и смешанный контроль выполнения требований ПДД.

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