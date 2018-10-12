В ГАИ Гродненщины заявили о резком росте аварий с гибелью людей

В связи со значительным ростом автомобильных аварий, в которых погибали и получали травмы участники дорожного движения, с 24 и по 26 октября сотрудники Госавтоинспекции Гродненской области в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий проведут массированную отработку основных магистральных трасс региона.

Особое внимание планируется уделить контролю скорости и выполнению правил обгона в местах дорожных работ на трассе М-6, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



Сотрудники ГАИ намерены использовать гласный и смешанный контроль выполнения требований ПДД. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby