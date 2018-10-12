Лента RSS
Подписаться на ленту
24 октября 2018, среда, 12:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,41
24. 10. 2018

В Солигорском районе двое мужчин пытались угнать в Россию новый внедорожник

Источник фото: Следственный комитет

Солигорский райотдел Следственного комитета возбудил ч. 4 ст. 205 УК уголовное дело о попытке похищения легкового транспортного средства. Ночью 22 октября милиционеры задержали двоих 51-летних уроженцев Могилевской области, которые пытались украсть в Солигорском районе припаркованный местным жителем новый внедорожник Hyundai.

Фигуранты заранее подобрали нужный автомобиль и спланировали свои действия. При помощи спецоборудования проникли в салон, запустили двигатель и пытались перегнать его в Россию, сообщили в СК.

Задержанных допрашивают по обстоятельствам преступной деятельности. Проверяется их причастность к иным аналогичным преступлениям. Решается вопрос о заключении их под стражу.

 

Это Интересно
Актуальное
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.