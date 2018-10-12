В Солигорском районе двое мужчин пытались угнать в Россию новый внедорожник

Солигорский райотдел Следственного комитета возбудил ч. 4 ст. 205 УК уголовное дело о попытке похищения легкового транспортного средства. Ночью 22 октября милиционеры задержали двоих 51-летних уроженцев Могилевской области, которые пытались украсть в Солигорском районе припаркованный местным жителем новый внедорожник Hyundai.
Фигуранты заранее подобрали нужный автомобиль и спланировали свои действия. При помощи спецоборудования проникли в салон, запустили двигатель и пытались перегнать его в Россию, сообщили в СК.
Задержанных допрашивают по обстоятельствам преступной деятельности. Проверяется их причастность к иным аналогичным преступлениям. Решается вопрос о заключении их под стражу.
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