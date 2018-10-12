Битва за еврокубки на «Динамо»: экскурсия с Малофеевым и белорусская музыка

Масштабную развлекательную программу перед матчем с брестскими одноклубниками подготовило Минское «Динамо». Мероприятие состоится в ближайшее воскресенье, 28 октября, на Национальном олимпийском стадионе «Динамо».

Сам матч – одно из самых статусных противостояний осени – станет настоящей битвой за еврокубки и обещает быть увлекательным. Минское «Динамо» занимает четвертое место, брестское идет следом всего в четырех очках. Это значит, что обе команды не согласятся на ничью и будут до последних секунд играть на победу. Организаторы уверены: болельщики увидят немало забитых голов. Минское «Динамо» в последних турах дважды забивало по три мяча, а брестчане и вовсе выиграли шесть последних встреч с общим счетом 15:2.

Болельщиков ждет уникальная встреча с легендарным тренером Минского «Динамо» Эдуардом Малофеевым, под руководством которого в 1982 году команда завоевала единственный в истории белорусского футбола титул чемпиона СССР. Эдуард Васильевич проведет интересную экскурсию по главному стадиону страны и ответит на вопросы болельщиков. Гости смогут посетить подтрибунные помещения и подойти к кромке поля стадиона, которому скоро исполнится 85 лет.

Для детей в возрасте 6-12 лет состоится мини-турнир по футболу в формате 2x2. Небольшая площадка с искусственным покрытием будет развернута на аллее у главной трибуны. Начало – за час до игры, в 16:00. Предварительная регистрация не нужна – списки участников будут формироваться на месте.

Запланированы и другие активности. Современной белорусской музыкой болельщиков порадует группа MartinS. Батуты, настольный футбол – занятие по душе найдется каждому. Также на стадионе и около него будут работать бары и точки фаст-фуда для всех желающих.

Итак, динамовское дерби состоится в воскресенье, 28 октября, в 17:00 на главной белорусской арене – Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Центр города, в пешей доступности от сразу двух станций метро – площади Ленина и Первомайской. Чтобы ничего не пропустить, советуем приходить заранее! Ворота стадиона открываются за полтора часа до стартового свистка, в 15:30.