Концерт памяти Александра Куллинковича уже завтра, сборы пойдут на памятник музыканту

25 октября в амфитеатре PrimeHall (пр. Победителей, 65) состоится большой концерт, посвященный памяти Александра Куллинковича — музыканта, поэта, основателя и лидера культовой белорусской группы Neuro Dubel.

4 августа 2018 года 46-летний Александр Куллинкович неожиданно и скоропостижно ушёл из жизни. Через год группе исполнилось бы 30 лет; следующим летом Куллинкович планировал отметить юбилей концертом в PrimeHall, где Neuro Dubel ни разу не выступал сольно. Теперь музыканты отыграют большую программу без своего лидера. Сам Куллинкович никогда не подчёркивал своей ведущей роли в группе. «Наши песни не имеют конкретного автора, мы работаем вместе», - говорил он. Хотя, очевидно, заменить его на сцене невозможно.

С Александром Куллинковичем ушла эпоха. Рок-н-ролл мёртв. Но мы ещё нет — и большой, даже огромный концерт всё-таки состоится. Это будет концерт памяти, воспоминаний, концерт-постскриптум. Его организуют друзья и коллеги музыканта. «Дюбеля», как называл группу сам Куллинкович, отыграют программу из более чем тридцати песен группы.С группой споют друзья и коллеги А.К. – Лявон Вольский, Олег Хоменко, Юрий Стыльский, Игорь Ворошкевич, Владимир Пугач, Дмитрий Войтюшкевич, Александр Помидоров, Александр Солодуха, Алесь Мышкевич, Алесь Лютыч, Зоя Схончик, Ангус Торнадо, LesliKnife, Денис Тарасенко, «Велосипедистов».

Деньги, вырученные от концерта, пойдут на установление памятника Александру Куллинковичу, издание сборника его публицистики, а также альбома с фотографиями группы.

Дата проведения:25 октября, 19.00 (обращаем внимание -- концерт начнется вовремя, программа огромная, и нужно всё успеть!)

Место проведения: PrimeHall (пр. Победителей, 65)

Билеты в кассах и на сайте Kvitki.by, в кассе и на сайте PrimeHall.

Танцпол: 30 – первые 300, 35 – далее, 40 – в день концерта. Партер, столики – 35-45

Инфолиния: +375336611432