Лента RSS
Подписаться на ленту
24 октября 2018, среда, 13:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,41
24. 10. 2018

В Брестской области выявили превышение цезия-137 в ягодах и грибах

Лаборатории санитарно-эпидемиологической службы Брестской области выявили повышенное содержание радионуклидов цезия-137 выявлено в 20 пробах ягод и грибов, произрастающих в загрязненных радионуклидами лесах на территориях Столинского, Лунинецкого, Пинского районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В областном центре гигиены, эпидемиологи и общественного здоровья обратили внимание граждан на проблему загрязнения даров леса радионуклидами и призвали перед походом в лес выяснить радиационную обстановку, позвонив в местный лесхоз или лесничество, а также обращать внимание на указатели, знаки радиационной опасности.

Чаще всего повышенное содержание радионуклидов встречалось в сыроежках, польских грибах, лисичках, груздях, горькушах, а также ягодах черники.

Также не рекомендуется собирать старые грибы, которые могут содержать ядовитые вещества.

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.