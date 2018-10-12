В Брестской области выявили превышение цезия-137 в ягодах и грибах

Лаборатории санитарно-эпидемиологической службы Брестской области выявили повышенное содержание радионуклидов цезия-137 выявлено в 20 пробах ягод и грибов, произрастающих в загрязненных радионуклидами лесах на территориях Столинского, Лунинецкого, Пинского районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В областном центре гигиены, эпидемиологи и общественного здоровья обратили внимание граждан на проблему загрязнения даров леса радионуклидами и призвали перед походом в лес выяснить радиационную обстановку, позвонив в местный лесхоз или лесничество, а также обращать внимание на указатели, знаки радиационной опасности.

Чаще всего повышенное содержание радионуклидов встречалось в сыроежках, польских грибах, лисичках, груздях, горькушах, а также ягодах черники.

Также не рекомендуется собирать старые грибы, которые могут содержать ядовитые вещества.