«Аливария» начинает новый сезон программы стажировки “Жажда роста”

“Аливария” анонсирует старт шестого сезона программы стажировки для молодых специалистов “Жажда роста”. В рамках проекта перспективные студенты из беларусских ВУЗов смогут пройти стажировку в разных департаментах компании, получить ценный опыт, а самые лучшие – получат возможность начать свою карьеру в компании.
На стажировку приглашаются студенты старших курсов, а также молодые специалисты по следующим направлениям:
- Транспортная и закупочная логистика;
- маркетинг;
- финансы;
- PR;
- инженерная служба.
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Продолжительность стажировки - от 3 до 6 месяцев (с февраля по август 2019г.). На это время “Аливария” предлагает официальное трудоустройство, гарантированную заработную плату и компенсационный пакет: корпоративную мобильную связь, питание, посещение бассейна, билеты на спортивные матчи и другие бонусы.
В период стажировки участники полностью погружаются в корпоративную среду компании. За каждым стажером закрепляется наставник, который будет курировать весь процесс получения знаний и навыков.
Участники программы смогут изучить основные бизнес-процессы крупной международной компании,будут участвовать в реализации проектов по своим направлениям, получат ценный опыт от настоящих профессионалов.
“Жажда роста” ищет талантливых молодых людей, с активной жизненной позицией, нацеленностью на результат и с желанием развиватьсяв области FMCG, с уровнем владения английским языком – Upper Intermediate.
Этапы отбора участников:
- сбор заявок;
- прохождение тестирования и интервью;
- выполнение кейс-задания;
- собеседование с будущим руководителем.
Заявки (резюме и сопроводительное письмо) необходимо направлятьна e-mail thirstforgrowth@alivaria.by с пометкой «Жажда роста» до 30 ноября 2018 г.
За дополнительной информацией об участии можно обращаться к Юлии Никитиной, специалисту по подбору персонала по моб. тел. +375295001097 или по e-mail: nikitina_yl@alivaria.by
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За дополнительной информацией обращайтесь к ведущему специалисту по корпоративным коммуникациям Наталье Радивилко по моб. тел. +375 29 5001870 или по e-mail: radivilko_na@alivaria.by.
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