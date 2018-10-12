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24. 10. 2018

«Аливария» начинает новый сезон программы стажировки “Жажда роста”

“Аливария” анонсирует старт шестого сезона программы стажировки для молодых специалистов “Жажда роста”. В рамках проекта перспективные студенты из беларусских ВУЗов смогут пройти стажировку в разных департаментах компании, получить ценный опыт, а самые лучшие – получат возможность начать свою карьеру в компании.

На стажировку приглашаются студенты старших курсов, а также молодые специалисты по следующим направлениям:

  • Транспортная и закупочная логистика;
  • маркетинг;
  • финансы;
  • PR;
  • инженерная служба.

Продолжительность стажировки - от 3 до 6 месяцев (с февраля по август 2019г.). На это время “Аливария” предлагает официальное трудоустройство, гарантированную заработную плату и компенсационный пакет: корпоративную мобильную связь, питание, посещение бассейна, билеты на спортивные матчи и другие бонусы.

В период стажировки участники полностью погружаются в корпоративную среду компании. За каждым стажером закрепляется наставник, который будет курировать весь процесс получения знаний и навыков.

Участники программы смогут изучить основные бизнес-процессы крупной международной компании,будут участвовать в реализации проектов по своим направлениям, получат ценный опыт от настоящих профессионалов.

“Жажда роста” ищет талантливых молодых людей, с активной жизненной позицией, нацеленностью на результат и с желанием развиватьсяв области FMCG, с уровнем владения  английским языком – Upper Intermediate.

Этапы отбора участников:

  • сбор заявок;
  • прохождение тестирования и интервью;
  • выполнение кейс-задания;
  • собеседование с будущим руководителем.

Заявки (резюме и сопроводительное письмо) необходимо направлятьна e-mail thirstforgrowth@alivaria.by с пометкой «Жажда роста» до 30 ноября 2018 г.

За дополнительной информацией об участии можно обращаться к Юлии Никитиной, специалисту по подбору персонала по моб. тел. +375295001097 или по e-mail: nikitina_yl@alivaria.by

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За дополнительной информацией обращайтесь к ведущему специалисту по корпоративным коммуникациям Наталье Радивилко по моб. тел. +375 29 5001870 или по e-mail: radivilko_na@alivaria.by.

 

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