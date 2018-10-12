"Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет" охватят главные спортивные события игрового дня

25 октября «Беларусь 5» и «Беларусь 5. Интернет» в прямом эфире покажут старт нашей национальной сборной по гандболу в отборе на Евро-2020, а также матчи 3-го тура футбольной Лиги Европы.

В четверг спортивные телеканалы медиахолдинга представят вниманию зрителей прямую трансляцию стартового матча мужской гандбольной сборной Беларуси в отборе на Чемпионат Европы-2020. На паркете СК «Уручье» команда Юрия Шевцова примет Боснию и Герцеговину. Начало трансляции – в 17.50.

В этот же день состоится игра третьего тура Лиги Европы между борисовским БАТЭ и лондонским «Челси». Телеканал «Беларусь 5» начнет прямой эфир с легендарного стадиона «Стэмфорд Бридж» в 21.45. Параллельным курсом «Беларусь 5. Интернет» также в режиме реального времени предложит болельщикам противостояние французского «Ренна» и киевского «Динамо».