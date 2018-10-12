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24. 10. 2018

В Беларуси вырос курс доллара

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси 24 октября на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,27% и составил 2,1056 рубля.

Евро подешевел на 0,05% до 2,4067 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,24% до 3,2073 белорусского за 100 российских.

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