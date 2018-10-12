Водителя разбившейся под Воложином маршрутки дважды лишали прав

Заключен под стражу водитель маршрутки, которая вечером 18 октября врезалась в разделительное бетонное ограждение на трассе М6 в Воложинском районе Минской области. Об этом в эфире "Альфа Радио" сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

По словам Юлии Гончаровой, водитель маршрутки по дороге из Гродно в Минск утром 18 октября знал, что на участке дороги, где впоследствии произошла авария, находится ограждение и установлено ограничение скорости. По предварительной версии, причиной ДТП стало превышение скорости.

Между тем начальник Гродненской ГАИ Владимир Назарко рассказал "Телерадиокомпании Гродно", что водитель маршрутки за свою водительскую историю 130 раз привлекался за нарушение ПДД, в том числе 30 за последние два года (из них 27 раз - за превышение скорости). Дважды водителя лишали прав за повторное в течение года превышение скорости.

Как сообщал Телеграф, 18 октября около 20:00 возле Воложина маршрутка Минск – Гродно врезалась в бетонное ограждение. В результате ДТП один человек погиб на месте, один в больнице. Всего в больницу после аварии туда поступили 15 человек.