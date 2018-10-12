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24. 10. 2018

Минчанин угрожал кассиру пистолетом из-за непорезанного лимона

В Минске 31-летний мужчина направил пистолет на кассира одного из магазинов. Сейчас он задержан и находится под домашним арестом, ему предъявлено обвинение за хулиганство, совершенное с угрозой применения оружия. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Инцидент произошел 20 октября, после того, как мужчина попросил порезать ранее приобретенный им лимон. Кассир, которая в этот момент рассчитывала покупателей, пояснила, что занята и не может выполнить просьбу. В ответ покупатель достал предмет, похожий на пистолет, направил его в сторону кассира, высказывая угрозы его применения.

О происшествии кассир сообщила сотрудникам охраны магазина. Вскоре мужчину задержали сотрудники милиции. Пистолет предварительно является пневматическим.

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