Минчанин угрожал кассиру пистолетом из-за непорезанного лимона

В Минске 31-летний мужчина направил пистолет на кассира одного из магазинов. Сейчас он задержан и находится под домашним арестом, ему предъявлено обвинение за хулиганство, совершенное с угрозой применения оружия. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Инцидент произошел 20 октября, после того, как мужчина попросил порезать ранее приобретенный им лимон. Кассир, которая в этот момент рассчитывала покупателей, пояснила, что занята и не может выполнить просьбу. В ответ покупатель достал предмет, похожий на пистолет, направил его в сторону кассира, высказывая угрозы его применения. О происшествии кассир сообщила сотрудникам охраны магазина. Вскоре мужчину задержали сотрудники милиции. Пистолет предварительно является пневматическим. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby