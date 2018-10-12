В Минске мужчина украл из магазина 188 плиток шоколада

В Минске задержан неработающий ранее судимый 37-летний мужчина, который в одном из магазинов города открыто похитил 188 плиток шоколада. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Преступление заметил один из сотрудников магазина, который увидел, что зашедший мужчина прячет шоколадки по карманам и под куртку. Когда вора окликнули, он стал убегать.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.206 (Грабеж) УК. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.