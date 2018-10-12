В Пинском районе бесправник сбил насмерть велосипедиста

Ночью 24 октября, около 03:45, в Пинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Брестской области.

38-летний пинчанин, не имея водительских прав, ехал за рулем автомобиля Mitsubishi по трассе М10 Гомель-Кобрин, когда на 421 километре сбил 42-летнего жителя Пинска, ехавшего в попутном направлении по краю проезжей части на велосипеде «Аист». Велосипедист от полученных травм скончался на месте. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby