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24. 10. 2018

В Пинском районе бесправник сбил насмерть велосипедиста

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

Ночью 24 октября, около 03:45, в Пинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Брестской области.

38-летний пинчанин, не имея водительских прав, ехал за рулем автомобиля Mitsubishi по трассе М10 Гомель-Кобрин, когда на 421 километре сбил 42-летнего жителя Пинска, ехавшего в попутном направлении по краю проезжей части на велосипеде «Аист».

Велосипедист от полученных травм скончался на месте.

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