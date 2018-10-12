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24. 10. 2018

В Турции «в ближайшие месяцы» ждут с визитом Лукашенко

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

В Турции «в ближайшие месяцы» ожидают с визитом президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом рассказала на пресс-конференции 24 октября турецкий посол в Минске Кезбан Нилвана Дарама. «Мы будем очень рады видеть президента Лукашенко у себя в стране», - сказала она.

По ее словам, этот визит украсит собой отношения между странами, передают "Белорусские новости".

Дипломат отметила, что визита в 2016 году Минск президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стал новой точкой в двухсторонних отношениях.

Точная дата визита главы белорусского государства в Турцию пока не определена.

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