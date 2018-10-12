Витебские таможенники выявили попытку незаконного ввоза в страну цветов без документов

Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из России цветов без необходимых сопроводительных документов.

Автомобиль Mercedes с цветами свежесрезанными и в горшках следовал в Беларусь под управлением гражданина РФ. Вблизи деревни Заольша автопоезд был приостановлен таможенниками для проведения контрольных мероприятий. Во время проверки установлено, что более чем на 20 тысяч перемещаемых роз, орхидей, гербер, лилий, альстромерий и иных сортов цветов отсутствовали фитосанитарные сертификаты, подтверждающие их безопасность.

Стоимость таких цветов составила почти 30 тысяч рублей. По данному факту Витебской таможней начат административный процесс по признакам совершения административного правонарушения согласно ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси. Санкция данной статьи предполагает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

По материалам Витебской таможни