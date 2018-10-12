Тренера «Юности» Захарова оштрафуют на 1000 евро

Главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров будет оштрафован на 1000 евро за критику судейства по окончании поединка группового этапа Лиги чемпионов между "Юностью" и финским ТПС, который прошел 17 октября.

Игра тогда завершилась победой «Юности» со счетом 2:1, тем не менее, минчане, заняв четвертое место в предварительной группе В, не вышли в плей-офф турнира. В итоге Михаил Захаров обвинил судей в предвзятости.

По правилам Лиги подобные высказывания наказываются штрафом в размере 1000 евро, заявили в Федерации хоккея Беларуси.