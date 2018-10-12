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24. 10. 2018

Тренера «Юности» Захарова оштрафуют на 1000 евро

Главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров будет оштрафован на 1000 евро за критику судейства по окончании поединка группового этапа Лиги чемпионов между "Юностью" и финским ТПС, который прошел 17 октября.

Игра тогда завершилась победой «Юности» со счетом 2:1, тем не менее, минчане, заняв четвертое место в предварительной группе В, не вышли в плей-офф турнира. В итоге Михаил Захаров обвинил судей в предвзятости.

По правилам Лиги подобные высказывания наказываются штрафом в размере 1000 евро, заявили в Федерации хоккея Беларуси.

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