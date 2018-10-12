В Беларуси признали экстремистской украинскую кричалку

В Беларуси обновлен Республиканский список экстремистских материалов, в который внесена кричалка "Кто не скачет, тот москаль".
Обновленный список опубликован на сайте министерства информации Беларуси. Кричалка признана экстремистской на основании решения суда Центрального района Минска от 25 сентября 2018 года, оно вступило в законную силу 11 октября 2018 года.
В документе указано, что экстремистским признан текст "Хто ня скача, той маскаль" с какими-либо надписями или без использования надписей, вне зависимости от носителя информации (флаги, транспаранты, вымпелы, эмблемы, шевроны, нашивки, стикеры, наклейки, значки, элементы одежды, предметы обихода и т.п.), а также созданный и размещенный в качестве продукции для СМИ (в любых событиях, сценах, эпизодах, и кадрах).
Проявлениями экстремизма будут считаться произнесение этих слов, которые одновременно могут сопровождаться действиями или явлениями, а также трансляция текста с аудионосителей.
Как известно, кричалка пришла в Беларусь с Украины.
Источник: korrespondent.net
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