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25. 10. 2018

На большей части Беларуси кратковременные дожди и ветер

Источник фото: Telegraf.by

25 октября скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, порывистый. Температура воздуха максимальная в середине дня +3..+9°С.

По данным Белгидромета, 26 октября погоду будет определять неустойчивая и холодная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Во многих районах пройдут кратковременные осадки (дождь, по северо-востоку с мокрым снегом). Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, ночью по юго-западу страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -3°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу, максимальная - днем +3..+10°С.

27 октября через территорию Беларуси будут проходить атмосферные фронты. Преимущественно в северных и центральных районах республики ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром по северо-востоку с мокрым снегом. Ветер западной четверти умеренный, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по востоку страны до +6°С по западу, максимальная - днем от +5°С по северу до +13°С по югу.

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