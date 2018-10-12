Результаты матчей Лиги чемпионов 24 октября

В среду, 24 октября, состоялись матчи третьего тура группового турнира Лиги чемпионов в квартетах A, B, C и D. Вашему вниманию все результаты второго игрового дня третьего тура ЛЧ.
Группа A
БРЮГГЕ Бельгия - МОНАКО Франция - 1:1
0:1 Мусса Силла, 31'
1:1 Уэсли, 39'
БОРУССИЯ Дортмунд, Германия - АТЛЕТИКО Мадрид, Испания - 4:0
1:0 Аксель Витсель, 38'
2:0 Рафаэл Геррейру, 73'
3:0 Джейдон Санчо, 83'
4:0 Рафаэл Геррейру, 89'
Группа B
ПСВ Эйндховен, Нидерланды - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР Лондон, Англия - 2:2
1:0 Ирвинг Лосано, 30'
1:1 Лукас, 39'
1:2 Харри Кейн, 55'
2:2 Люк де Йонг, 87'
БАРСЕЛОНА Испания - ИНТЕР Милан, Италия - 2:0
1:0 Рафинья, 32'
2:0 Йорди Альба, 83'
Группа C
ПСЖ Париж, Франция - НАПОЛИ Неаполь, Италия - 2:2
0:1 Лоренцо Инсинье, 29'
1:1 Мариу Руй, 61' - автогол
1:2 Дрис Мертенс, 77'
2:2 Анхель Ди Мария, 90'+3'
ЛИВЕРПУЛЬ Англия - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Белград, Сербия - 4:0
1:0 Роберто Фирмино, 20'
2:0 Мохамед Салах, 45'
3:0 Мохамед Салах, 51' - пенальти
4:0 Садьо Мане, 80'
Группа D
ГАЛАТАСАРАЙ Стамбул, Турция - ШАЛЬКЕ Гельзенкирхен, Германия - 0:0
ЛОКОМОТИВ Москва, Россия - ПОРТУ Португалия - 1:3
0:1 Мусса Марега, 26' - пенальти
0:2 Эктор Эррера, 35'
1:2 Антон Миранчук, 38'
1:3 Хесус Корона, 47'
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