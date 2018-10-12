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25. 10. 2018

Результаты матчей Лиги чемпионов 24 октября

В среду, 24 октября, состоялись матчи третьего тура группового турнира Лиги чемпионов в квартетах A, B, C и D. Вашему вниманию все результаты второго игрового дня третьего тура ЛЧ.

смотрите также Результаты матчей Лиги чемпионов 23 октября

Группа A

БРЮГГЕ Бельгия - МОНАКО Франция - 1:1

0:1 Мусса Силла, 31'

1:1 Уэсли, 39'

БОРУССИЯ Дортмунд, Германия - АТЛЕТИКО Мадрид, Испания - 4:0

1:0 Аксель Витсель, 38'

2:0 Рафаэл Геррейру, 73'

3:0 Джейдон Санчо, 83'

4:0 Рафаэл Геррейру, 89'

Группа B

ПСВ Эйндховен, Нидерланды - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР Лондон, Англия - 2:2

1:0 Ирвинг Лосано, 30'

1:1 Лукас, 39'

1:2 Харри Кейн, 55'

2:2 Люк де Йонг, 87'

БАРСЕЛОНА Испания - ИНТЕР Милан, Италия - 2:0

1:0 Рафинья, 32'

2:0 Йорди Альба, 83'

Группа C

ПСЖ Париж, Франция - НАПОЛИ Неаполь, Италия - 2:2

0:1 Лоренцо Инсинье, 29'

1:1 Мариу Руй, 61' - автогол

1:2 Дрис Мертенс, 77'

2:2 Анхель Ди Мария, 90'+3'

ЛИВЕРПУЛЬ Англия - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Белград, Сербия - 4:0

1:0 Роберто Фирмино, 20'

2:0 Мохамед Салах, 45'

3:0 Мохамед Салах, 51' - пенальти

4:0 Садьо Мане, 80'

Группа D

ГАЛАТАСАРАЙ Стамбул, Турция - ШАЛЬКЕ Гельзенкирхен, Германия - 0:0

ЛОКОМОТИВ Москва, Россия - ПОРТУ Португалия - 1:3

0:1 Мусса Марега, 26' - пенальти

0:2 Эктор Эррера, 35'

1:2 Антон Миранчук, 38'

1:3 Хесус Корона, 47'

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