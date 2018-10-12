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25. 10. 2018

Хоккеисты минского "Динамо" допустили десятое поражение подряд

Источник фото: ХК "Динамо"-Минск

Хоккеисты минского "Динамо" уступили в овертайме в заключительной игре выездной серии омскому "Авангарду" со счетом 3:4 (1:0, 0:3, 2:0, 0:1). Таким образом, они обновили свой антирекорд в Континентальной хоккейной лиге, допустив десятое поражение подряд.

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Шайбы забросили: 0:1 - Когалев (9.48); 1:1 - Широков (24.50); 2:1 - Покка (31.10); 3:1 - Стась (33.35); 3:2 - А.Костицын (44.42, в большинстве); 3:3 - Когалев (57.02); 4:3 - Михеев (64.01).

Хоккеисты "Динамо" возвращаются в Минск, где 29 октября начнут серию домашних игр поединком с хабаровским "Амуром".

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