США продлили приостановку санкций в отношении белорусских предприятий

Министерство финансов США продлило разрешение на совершение сделок с белорусскими предприятиями, подпадающими под санкции согласно указу президента США №13405 от 16 июня 2006 года. Если ранее санкции приостанавливались на полгода, то теперь - на год.Решение действует до 25 октября 2019 года, если не будет отменено.

Вместе с тем минфин США не освобождает заблокированную собственность этих предприятий. Решение затрагивает "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" с американским филиалом, "Белшину", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраску", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно". Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby