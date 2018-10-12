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25. 10. 2018

США продлили приостановку санкций в отношении белорусских предприятий

Посольство США в Минске Источник фото: Sputnik

Министерство финансов США продлило разрешение на совершение сделок с белорусскими предприятиями, подпадающими под санкции согласно указу президента США №13405 от 16 июня 2006 года. Если ранее санкции приостанавливались на полгода, то теперь - на год.Решение действует до 25 октября 2019 года, если не будет отменено.

Вместе с тем минфин США не освобождает заблокированную собственность этих предприятий.

Решение затрагивает "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" с американским филиалом, "Белшину", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраску", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно".

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