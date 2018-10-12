Лента RSS
Подписаться на ленту
25 октября 2018, четверг, 09:46
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
25. 10. 2018

В Минске двое мужчин на улице ограбили пенсионерку

В Минске двое неизвестных мужчин открыто похитили у 86-летней пенсионерки сумку, в которой находились 110 рублей и мобильный телефон. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел 21 октября около 14:00.

Сотрудники милиции заметили строительный вагон, из которого доносились разговоры о грабеже. Имея приметы нападавших, они взобрались в вагон через окно и задержали мужчин, которые и оказались грабителями.

Задержаны были 37-летний житель Скиделя, недавно освободившийся из заключения, и 58-летний житель деревни Губчицы. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 УК.

Это Интересно
Актуальное
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.