В Минске двое мужчин на улице ограбили пенсионерку

В Минске двое неизвестных мужчин открыто похитили у 86-летней пенсионерки сумку, в которой находились 110 рублей и мобильный телефон. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел 21 октября около 14:00.

Сотрудники милиции заметили строительный вагон, из которого доносились разговоры о грабеже. Имея приметы нападавших, они взобрались в вагон через окно и задержали мужчин, которые и оказались грабителями.

Задержаны были 37-летний житель Скиделя, недавно освободившийся из заключения, и 58-летний житель деревни Губчицы. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 УК.