Лента RSS
Подписаться на ленту
25 октября 2018, четверг, 09:46
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
25. 10. 2018

В Гродно взяли под стражу водителя, виновного в пьяном ДТП

Источник фото: Следственный комитет

В Гродно заключили под стражу водителя, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения ночью 9 сентября в Гродненском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Около 03:00 45-летний мужчина за рулем автомобиля Audi на трассе Р-145 недалеко от агрогородка Вертилишки не справился с управлением и съехал в кювет. В результате 26-летняя пассажирка машины получила тяжкие телесные повреждения и была госпитализирована.

Содержание алкоголя в крови водителя превысило 1,8 промилле. В 2011 году его привлекали к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Это Интересно
Актуальное
Аварии, ДТП
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.