В Гродно взяли под стражу водителя, виновного в пьяном ДТП

В Гродно заключили под стражу водителя, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения ночью 9 сентября в Гродненском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Около 03:00 45-летний мужчина за рулем автомобиля Audi на трассе Р-145 недалеко от агрогородка Вертилишки не справился с управлением и съехал в кювет. В результате 26-летняя пассажирка машины получила тяжкие телесные повреждения и была госпитализирована.



Содержание алкоголя в крови водителя превысило 1,8 промилле. В 2011 году его привлекали к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.