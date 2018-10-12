Лукашенко в пятницу встретится в Гомеле с Порошенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 октября в Гомеле примет участие в пленарном заседании первого Форума регионов Беларуси и Украины, который также посетит президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщили в Администрации главы белорусского государства.

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Президенты проведут встречу "один на один", обсудив развитие торговли, экономическое и инвестиционное сотрудничество через прямые контакты регионов, а затем выступят на основной площадке форума

Как планируется, по итогам форума будет подписан ряд документов и договоренностей.