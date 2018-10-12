В бюджете Беларуси на 2019 год выборы не предусмотрены

В проекте республиканского бюджета Беларуси на 2019 год не предусмотрены расходы на проведение каких-либо выборов, о возможности которых ранее заявляли белорусские власти. Это следует из текста документа, который оппозиционный депутат Палат представителей Анна Канопацкая выложила в Facebook.
В настоящее время проект бюджета еще не внесен в Палату представителей.
Согласно ему, на 2019 год на проведение выборов и референдумов запланировано 538,7 тыс. рублей, которые, судя по всему, пойдут на финансирование деятельности ЦИК.
Для сравнения, в 2018 году на проведение местных выборов в бюджете резервировали 19,4 млн рублей, в 2016-м на парламентские – 20,1 млн, в 2015-м на президентские – 26,4 млн.
Как сообщал Телеграф, по словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, президент Беларуси Александр Лукашенко объявит даты и порядок президентских и парламентских выборов в Беларуси весной 2019 года во время послания Национальному собранию и белорусскому народу.
Она напомнила, что по графику обе избирательные кампании приходятся на 2020 год. Однако, отметила Лидия Ермошина, выборы нужно развести по разным годам. Именно президент должен решить, какую кампанию – президентскую или парламентскую – проводить раньше, подчеркнула глава ЦИК.
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