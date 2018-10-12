Новы дыск Вайцюшкевіча: ад джазу да хіп-хопа на вершы Маякоўскага (+прэм’ера)

Зміцер Вайцюшкевіч прадставіў у Інтэрнэце новы альбом «Люблю» на вершы Уладзіміра Маякоўскага. Канцэртная прэзентацыя дыска ў Мінску адбудзецца 2 лістапада ў прасторы «Ок16».
Гэта ўжо другая сустрэча Вайцюшкевіча з вершамі Маякоўскага. Першая скончылася альбомам «MW» (2005), які сам спявак лічыць недасканалым. Новы дыск «Люблю» – гэта адначасова праца над памылкамі і крок наперад.
– Ён больш разнастайны па стылях: ад джазу і акадэмічнай музыкі да альтэрнатыўнага року ды хіп-хопу, – распавядае Вайцюшкевіч. – Да таго ж мінулым разам было зашмат словаў, а зараз я хацеў больш музыкі. Ну, і некалькі песень з першага альбома наноў перарабіў. Як мне падаецца, больш удала.
На альбоме «Люблю» вершы Маякоўскага двойчы гучаць па-беларуску: «Паслухайце» у перакладзе Рыгора Барадуліна і «Размова з фінінспектарам аб паэзіі» у перакладзе Віталя Рыжкова. Апошні таксама чытае рэп у адпаведнай песні.
– Можна наогул сказаць, што альбом «Люблю» – гэта супольны праект. У яго запісе бралі ўдзел музыкі гуртоў WZ-Orkiestra, AppleTea, «Крама», а таксама беларуска-амерыканскі віаланчэліст Марк Прыходзька, гітарысты Сціў Крамер і Майк Рубін, хор «Канкордыя». Большасць з іх будзе граць і на канцэртнай прэзентацыі. Таму канцэрт сапраўды ўнікальны, – звяртае ўвагу Вайцюшкевіч.
Канцэртная прэзентацыя дыска адбудзецца ў зале «Ок16» (вул. Кастрычніцкая, 16). У першай частцы прагучыць новы альбом, у другой – лепшыя песні з іншых дыскаў Вайцюшкевіча. Квіткі: ад 24 да 33 рублёў на сайце і ў касах Kvitki.by. Пачатак у 19:00. Даведка: (033) 661 14 32.
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