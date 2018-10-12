Американский рынок - что дальше? Apple сдерживает падение SnP500?

Индекс SnP 500 продолжает “лететь” вниз под влиянием страхов снижения темпов китайской экономики, протекционистской политики Трампа, политической неразберихи в Великобритании и Италии и т. д. С начала коррекции SnP подешевел на 8%, что практически полностью перекрывает весь рост в текущем году. Однако, если “копнуть” несколько глубже и взглянуть на динамику акций, которые входят в индекс, то станет очевидным - ситуация гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд.
353 или 70% всех акций потеряли в цене более 10%, а 179 акций из 500 рухнули более чем на 20%. Почему же ситуация с индексом выглядит гораздо лучше? SnP 500 является взвешенным по капитализации, а значит, вес каждой компании в индексе пропорционален величине своей рыночной стоимости. Акции Apple, чья капитализация превышает $1 трлн и занимает наибольший вес в SnP 500, потеряли в стоимости всего лишь порядка 4,5% с октябрьских максимумов.
Сильнее всех страдает сектор Basic Materials, который упал практически на 20%, ведь он максимально чувствителен к бизнес-циклам: спрос на сырье и металлы велик в условиях растущей экономики, тогда как в условиях спада производственная активность снижается, что в первую очередь влияет на объемы закупок необходимого “топлива”. Подобное движение котировок дает ясное представление о переживаниях инвесторов касательно финансового здоровья главного потребителя сырья и второй экономики мира - КНР.
Таким образом, искать причины падения SnP 500 следует не в повышении процентных ставок в США, а в целой череде политических и экономических нестабильностей по всему миру. Подтверждением чему служит и резкий рост стоимости золота, которое казалось бы, наконец “вспомнило” о своей роли защитного актива и отреагировало укреплением на царящую вокруг неразбериху.
Что будет дальше? Вполне возможно, падение будет продолжаться, и вот несколько причин “почему”.
Процентные ставки вырастут до 2.25-2.50% к концу текущего года, а в 2019 году следует ожидать еще три повышения, что само по себе является плохой новостью для акций. Тем не менее, в данный момент сезон отчетов оказывает поддержку рынку: налоговая реформа и дерегулирование положительно сказались на прибылях, в том числе и за III квартал. После завершения отчетного периода поводов для оптимизма станет гораздо меньше.
Ужесточение монетарной политики практически полностью нивелирует положительный эффект от налоговой и административных реформ, из-за чего ФРС подвергается словесным нападкам со стороны Трампа. Кроме того, удорожание доллара будет мешать компаниям США конкурировать на международном рынке, что лишает смысла все протекционистские меры нового президента.
Промежуточные выборы в США вносят свою долю неопределенности. В случае победы демократов инвесторы могут отреагировать крайне негативно вследствие опасения кардинальных перемен в экономической политике и возможной отмены нововведений Дональда Трампа. Ситуация может стать еще хуже, если возобновятся разговоры об импичменте.
Помимо всех этих внутренних проблем присутствуют и огромное число внешних, о которых говорилось ранее. Вот и получается, что американский рынок ожидает крайне беспокойное время, и пока намеков на улучшение ситуации не появится - шансов на рост SnP 500 практически нет.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
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