Минчанин украл у спящего в приемном отделении больницы рюкзак и кроссовки

В Минске задержан неработающий ранее несудимый мужчина, который в приемном отделении одной из больниц Партизанского района столицы похитил кроссовки и рюкзак. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

36-летний подозреваемый заметил, что незнакомый мужчина спит, а рядом стоят кроссовки и рюкзак, и он решил их похитить. Содержимое рюкзака его не заинтересовало, и он все вещи выбросил. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby