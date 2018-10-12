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25. 10. 2018

Минчанин украл у спящего в приемном отделении больницы рюкзак и кроссовки

Источник фото: СК РБ

В Минске задержан неработающий ранее несудимый мужчина, который в приемном отделении одной из больниц Партизанского района столицы похитил кроссовки и рюкзак. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

36-летний подозреваемый заметил, что незнакомый мужчина спит, а рядом стоят кроссовки и рюкзак, и он решил их похитить. Содержимое рюкзака его не заинтересовало, и он все вещи выбросил.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК.

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