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25. 10. 2018

Беларусь озабочена выходом США из договора о РСМД

Источник фото: МИД Беларуси

Беларусь сожалеет и озабочена из-за намерений США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил 25 октября официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз. По его словам, договор является один из важнейших элементов современной архитектуры безопасности и способствует снижению напряженности в Европе.

Анатолий Глаз призвал США воздержаться от подобных решений, а вопросы решать за столом переговоров путями, закрепленными договором, передает Sputnik.

По его мнению, что в год 30-летия вступления ДРСМД в силу следует прикладывать максимум усилий для его укрепления договора и к присоединению к нему новых стран.

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