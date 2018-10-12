Беларусь озабочена выходом США из договора о РСМД

Беларусь сожалеет и озабочена из-за намерений США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил 25 октября официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз. По его словам, договор является один из важнейших элементов современной архитектуры безопасности и способствует снижению напряженности в Европе.

Анатолий Глаз призвал США воздержаться от подобных решений, а вопросы решать за столом переговоров путями, закрепленными договором, передает Sputnik. По его мнению, что в год 30-летия вступления ДРСМД в силу следует прикладывать максимум усилий для его укрепления договора и к присоединению к нему новых стран. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby