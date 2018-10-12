В России выработают подходы по поставкам белорусского молока

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил минсельхозу России и Россельхознадзору выработать совместные с Беларусью согласованные подходы по поставкам в РФ сырого и сухого молока из Беларуси. Об этом сообщили в правительстве России по итогам заседания 32-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Согласно поручению, при выработке подходов необходимо обратить внимание на обеспечение безопасности продукции. В разработке должны участвовать отраслевые союзы и ассоциации. О результатах необходимо доложить до 11 декабря. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby