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25. 10. 2018

В России выработают подходы по поставкам белорусского молока

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил минсельхозу России и Россельхознадзору выработать совместные с Беларусью согласованные подходы по поставкам в РФ сырого и сухого молока из Беларуси. Об этом сообщили в правительстве России по итогам заседания 32-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Согласно поручению, при выработке подходов необходимо обратить внимание на обеспечение безопасности продукции. В разработке должны участвовать отраслевые союзы и ассоциации.

О результатах необходимо доложить до 11 декабря.

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