В Гомеле открыли туалет за 1 млн долларов

Накануне проведения в Гомеле Форуме регионов Беларуси и Украины, который посетят Александр Лукашенко и Петр Порошенко, в городе открыли самый дорогой туалет в стране стоимостью 1 млн долларов.

смотрите также Лукашенко в пятницу встретится в Гомеле с Порошенко

Сроки работы над проектом несколько раз переносили. Изначально строительство должны были начать в феврале и закончить в июне, но строить начали только в июне, передает «Белсат».

В тендере источником финансирования был указан местный бюджет, строительство туалета должно было обойтись в 750 тыс. долларов. Однако стоимость выросла на 250 тыс. долларов.

Внутри подземного туалета разместится 15 кабинок, также он будет доступен для маломобильных граждан на колясках. Правда, сходить в него можно будет только за плату.