Лента RSS
Подписаться на ленту
25 октября 2018, четверг, 12:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
25. 10. 2018

В Гомеле открыли туалет за 1 млн долларов

Накануне проведения в Гомеле Форуме регионов Беларуси и Украины, который посетят Александр Лукашенко и Петр Порошенко, в городе открыли самый дорогой туалет в стране стоимостью 1 млн долларов.

смотрите также Лукашенко в пятницу встретится в Гомеле с Порошенко

Сроки работы над проектом несколько раз переносили. Изначально строительство должны были начать в феврале и закончить в июне, но строить начали только в июне, передает «Белсат».

В тендере источником финансирования был указан местный бюджет, строительство туалета должно было обойтись в 750 тыс. долларов. Однако стоимость выросла на 250 тыс. долларов.

Внутри подземного туалета разместится 15 кабинок, также он будет доступен для маломобильных граждан на колясках. Правда, сходить в него можно будет только за плату.

 

Это Интересно
Актуальное
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.