Посол Украины призвал "не выдергивать из контекста" слова главы украинского МИД

Посол Украины в Минске Игорь Кизим признал, что пребывание украинцев в Беларуси может представлять для них опасность, учитывая прецеденты с их задержаниями на территории страны, но попросил "не выдергивать из контекста" слова главы украинского МИД Павла Климкина на этот счет.

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«Предположительно, он имел в виду, наверное, случаи … с задержаниями Шаройко (украинского журналиста Павла Шаройко – Телеграф) и Гриба (сына сотрудника Госпогранслужбы Украины Павла Гриба – Телеграф) на территории Беларуси, и в этой связи потенциальную опасность», — заявил дипломат, передает РИА "Новости".

При этом он отметил, что политические, экономические и культурные отношения между странами прекрасны.