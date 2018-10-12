В Заславле смотритель кладбища брал деньги за бесплатную услугу

Минский райотдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства мошеннических действий, в совершении которых обвиняется 43-летний житель Заславля. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 209 УК. Он заключен под стражу, сообщили в СК.
По данным следствия, с 2016 по 2017 годы смотритель коммунального кладбища под предлогом оплаты за выделение участков для захоронения брал у местных жителей деньги за это, хотя согласно законодательству услуга является бесплатной.
Так, в ноябре 2016 года он получил 60 рублей от пенсионерки за выделение участка для захоронения её супруга и последующего подзахоронения ее самой на кладбище в Заславле. А в январе 2017 года фигурант скрыл от мужчины наличие условий предоставления такого участка на безвозмездной основе для захоронения его умершего родственника и взял у него 130 рублей. Следствие располагает данными об еще 12 аналогичных фактах мошенничества.
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