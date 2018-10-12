В Минске на Хэллоуин пройдет бесплатный карнавал и мистическое шоу

В ТРЦ «Титан» 27 октября встретят Хэллоуин и покажут мистическое шоу для детей и взрослых. Принять участие в карнавале и пообщаться с Дракулой можно будет бесплатно.
Торговый центр на один день превратят в отель загадочных существ. Посетителей постараются напугать ожившие персонажи из мрачных вселенных, вроде графа Дракулы или ходячей мумии. А для леденящих кровь снимков будет организована тематическая фотозона.
Также пройдет мистическое шоу с магическими опытами и фокусами. Дети смогут принять участие в играх и конкурсах, а самых бесстрашных наградят подарками. В это время приглашенный мастер будет наносить всем желающим «адский аквагрим».
Посетить карнавал можно будет в неожиданном костюме. При этом обладателей самых оригинальных нарядов ожидают призы.
Карнавал пройдет в ТРЦ «Титан» 27 октября с 12 до 15 часов. Вход свободный.
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