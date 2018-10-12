Лента RSS
Подписаться на ленту
25 октября 2018, четверг, 14:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
25. 10. 2018

В Минске россияне сломали челюсть водителю маршрутки

В Минске россияне избили водителя маршрутного такси. Инцидент произошел 24 октября около 12:00 на улице Орловской после того, как маршрутка, отъезжая от остановки, объехала впереди стоящий трактор и вернулась в правую полосу.

Через несколько секунд впереди маршрутки остановился белый Hyundai, а сбоку выезд заблокировал черный Mercedes. Оба автомобиля - с российскими номерами. Из машин вышли два мужчины, которые вытащили водителя маршрутки и, обвинив его в том, что он лез «не в свою полосу», ударили кулаком в лицо. Затем нападавшие уехали, а пострадавшего врачи диагностировали перелом челюсти, передает TUT.by.

Подозреваемых задержали 25 октября на трассе М1 по дороге на Москву. По словам руководителя предприятия-перевозчика пострадавшего маршрутчика, задержанные находятся в Борисовском РОВД.

Руководитель предприятия-перевозчика также рассказал, что пострадавшему водителю маршрутки успешно провели операцию, он чувствует себя нормально.

 

Это Интересно
Актуальное
Криминал
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет - такой возраст, когда не знаешь, начать ли деньги внукам откладывать, или пойти пупок проколоть.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.