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25. 10. 2018

В Минске задержали участника медиафорума из Украины

Источник фото: Радио "Свобода"

Белорусская милиция задержала украинского менеджера по продаже рекламы и юриста Николая Балабана, который приехал в Минск на Форум медиаменеджмента и ИТ. Его задержали ночью 25 октября в отеле, отвезли в отделение, а позже отпустили.

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Украинец сообщил о задержании организаторам конференции, те занимались вопросом освобождения. Организаторы форума назвали этот случай недоразумением, сообщает Радио "Свобода".

В милиции пока воздерживаются от комментариев.

В украинском медиапространстве есть еще один Николай Балабан - член редакционной коллегии волонтерского интернет-сообщества InformNapalm, которое противостоит российской пропаганде в Украине.

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