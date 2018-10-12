В Минске задержали участника медиафорума из Украины

Белорусская милиция задержала украинского менеджера по продаже рекламы и юриста Николая Балабана, который приехал в Минск на Форум медиаменеджмента и ИТ. Его задержали ночью 25 октября в отеле, отвезли в отделение, а позже отпустили.

смотрите также Минск раскритиковал Климкина за слова о Беларуси Украинец сообщил о задержании организаторам конференции, те занимались вопросом освобождения. Организаторы форума назвали этот случай недоразумением, сообщает Радио "Свобода". В милиции пока воздерживаются от комментариев. В украинском медиапространстве есть еще один Николай Балабан - член редакционной коллегии волонтерского интернет-сообщества InformNapalm, которое противостоит российской пропаганде в Украине. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby