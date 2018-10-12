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25. 10. 2018

В Минске таксист похитил у пассажира часы за 5 тыс. долларов

Источник фото: ГУВД

В Минске гражданин Китая утерял в такси часы стоимостью около 10 000 рублей (около 5 тыс. долларов), а водитель автомобиля их присвоил. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. В отношении 42-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205 УК.

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Гражданин КНР обнаружил пропажу часов после поездки на такси. На следующий день он обратился к водителю автомобиля, но тот пояснил, что часов не находил.

Однако милицейская проверка установила, что часы присвоил именно таксист. Сотрудникам милиции он пояснил, что нашел аксессуар на заднем сидении автомобиля через несколько дней, после того как к нему обратился пассажир.

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