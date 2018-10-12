Сборная Беларуси поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная Беларуси, которая в октябре победила сборную Люксембурга и сыграла вничью с Молдовой, поднялась на две позиции — с 80-го на 78-е место. У команды 1307 очков.

Соперники белорусов по группе в Лиге наций расположились на следующих местах: Люксембург — 84-е (1287 очка), Молдова — 171-е (969), Сан-Марино — 209-е (862).

Октябрьскую версию рейтинга возглавляет сборная Бельгии — 1733 очка. Всего на один балл меньше у идущих вторыми чемпионов мира французов. В первую пятерку также вошли Бразилия (1669), Хорватия (1635), Англия (1619).

Из стран-соседей Беларуси бывшего СССР наиболее высокий рейтинг у Польши – 21-е место (1523 очка). У сборной Украины 27-е место (1490), России - 41-е (1433), Литвы – 129-е (1117), Латвии – 132-е (1111).