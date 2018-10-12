"Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет" покажут матч Кубка Дэвиса между сборными Словакии и Беларуси

26 октября «Беларусь 5» и «Беларусь 5. Интернет» в прямом эфире покажут матч Кубка Дэвиса между сборными Словакии и Беларуси.

В пятницу спортивные каналы медиахолдинга представят вниманию зрителей игры Кубка Дэвиса, в которых белорусы сразятся с командой Словакии. Напомним, после поражения от россиян наша команда будет бороться со словаками за сохранение прописки в первой группе Евро-Африканской зоны турнира.

Стартовый поединок запланирован на 17.00 по минскому времени.

Каналы «Беларусь 5» и «Беларусь 5. Интернет» призывают болельщиков поддержать отечественных теннисистов в ответственных играх.