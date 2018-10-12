В Беларуси возможен мокрый снег

26-27 октября погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты.
По данным Белгидромета, 26 октября ожидается облачно с прояснениями. Днем преимущественно по восточной половине республики, кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха максимальная в середине дня +4..+10°С. Атмосферное давление будет расти.
27 октября на большей части территории пройдут кратковременные дожди, ночью и утром по северо-востоку страны с мокрым снегом. Ветер западной четверти, умеренный, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по востоку республики до +6°С по западу; максимальная - в дневные часы от +5°С по северу до +13°С по югу.
28 октября ночью погоду будет определять тыловая часть циклона, днем почти вся страна будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, лишь в юго-западных районах республики скажется влияние фронтального раздела. Ночью и утром по северо-востоку, днем местами, преимущественно по юго-западу страны, пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный, днем с переходом на восточный, умеренный, ночью в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная - днем +2..+8°С.
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