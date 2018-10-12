БАТЭ проиграл "Челси" в гостевом матче Лиги Европы

Футболисты борисовского БАТЭ уступили лондонскому "Челси" со счетом 1:3 в гостевом матче на стадионе "Стэмфорд Бридж" третьего тура группового этапа Лиги Европы. У хозяев хет-трик оформил Рубен Лофтус-Чик, отметившийся голами на 2-й, 8-й и 54-й минутах матча. Борисовчане же смогли размочить счет только на 79-й минуте благодаря точному удару Алексея Риоса.

смотрите также Сборная Беларуси поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА В другом поединке группы L греческий ПАОК дома неожиданно проиграл венгерскому "Види" из Секешфехервара со счетом 0:2. Турнирное положение: "Челси" - 9 очков (разница мячей - 5-1), ПАОК - 3 (4-4), "Види" - 3 (2-3), БАТЭ - 3 (4-7). 8 ноября БАТЭ дома принимает "Челси", а в Будапеште "Види" сыграет с ПАОКом. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby