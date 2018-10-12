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26. 10. 2018

Результаты всех матчей Лиги Европы 25 октября

Фото: Sputnik

Вчера, 25 октября, состоялись матчи третьего тура Лиги Европы УЕФА, из которых несколько закончились с неожиданными результатами. Результаты всех матчей игрового дня:

смотрите также БАТЭ проиграл "Челси" в гостевом матче Лиги Европы

Спартак Трнава 1:2 Динамо Загреб 

Андерлехт 2:2 Фенербахче 

Дюделанж 0:2 Олимпиакос

Милан 1:2 Бетис

АЕК Ларнака 1:1 Лудогорец

Цюрих 3:2 Байер

РБ Лейпциг 2:1 Селтик

РБ Зальцбург 3:0 Русенборг

Спортинг Л 0:1 Арсенал

Карабах 0:1  Ворскла

Копенгаген 0:1 Славия

Зенит 2:1 Бордо

Вильярреал 5:0 Рапид Вн

Рейнджерс 0:0 Спартак Москва

Бешикташ 2:4 Генк

Сарпсборг 1:1 Мальме

Севилья 6:0 Акхисар

Стандард 2:1 Краснодар

Ренн Ренн 1:2 Динамо Киев

Яблонец 1:1 Астана

ПАОК 0:2 Види

Челси 3:1 БАТЭ

Марсель 1:3 Лацио

Айнтрахт Ф  2:0 Аполлон

Следующий 4-й тур Лиги Европы состоится уже 8 ноября.

 

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