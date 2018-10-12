На белорусско-украинском форуме в Гомеле подписали контрактов на 100 млн долларов

За первый день работы Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле 25 октября было подписано контрактов на 100 млн долларов. Об этом рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. По его словам, самые "жирные" контракты подписаны с МТЗ, БелАЗом и "Гомсельмашем".

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26 октября президенты Беларуси и Украины подведут итоги форума и озвучат окончательную цифру подписанных контрактов, заявил посол, передает Sputnik.

Игорь Кизим отметил, что на сегодня товарооборот между странами составляет 5,5 млрд долларов. При этом Беларуси и Украине необходимо увеличить его в два раза, чтобы выйти на показатели до 2013 года. Кизим видит перспективы увеличения товарооборота за счет активизации регионального сотрудничества двух стран.

А президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков также отметил рост товарооборота. "Товарооборот между странам фантастически растет. Не на 2, на 20% в год", - сказал он.