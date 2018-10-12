Турчин: экспорт ПВТ вырастет не менее чем на 40%

Экспорт Парка высоких технологий по итогам 2018 года вырастет не менее чем на 40%. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. По его словам, прирост ожидается в размере 400-450 млн долларов.

Первый вице-премьер также рассказал, что в компаниях-резидентах ПВТ работают более 30 тыс. человек со средней зарплатой более 4 тыс. рублей. На этот сектор приходится около 0,5% из 3,7% прироста ВВП.

"Это на самом деле очень весомые результаты", - сказал Александр Турчин, назвав следующим этапом цифровизацию всей страны.