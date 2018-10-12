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26. 10. 2018

Домрачева представила свою линию модной одежды

Источник фото: tut.by

В Минске 25 октября в Falcon Club в первый день показов на Brands Fashion Show свою коллекцию спортивной одежды представила четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, которая в этом году завершила свою спортивную карьеру.

В показе одежды приняли участие именитые спортсмены, в том числе Надежда Скардино, Александра Саснович, Мелитина Станюта, Любовь Черкашина, Максим Недосеков и другие. Появились на подиуме и сама Дарья Домрачева с мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом, передает TUT.by.

По ее словам, идея коллекции заключается в желании вдохновлять на движение. А для этого, отметила она, необходимо хорошее настроение, которое может дать красивая одежда и «что-то от олимпийского чемпиона».

Заниматься выпуском одежды и сувениров под личным брендом Дарья Домрачева стала около трех лет назад во время паузы в карьере, вызванной беременностью. Вся коллекция, которая была представлена на подиуме, произведена в Беларуси.

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