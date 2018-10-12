1 ноября в Мемориальном музее-мастерской З.И. Азгура состоится благотворительный вечер-встреча «Хрусталь. То, что осталось за кадром»

Режиссер Дарья Жук, продюсер Валерий Дмитроченко и художник по костюмам Елена Гордионок расскажут о создании фильма «Хрусталь» и ответят на вопросы зрителей. У посетителей будет возможность лично обсудить взволновавшие моменты с создателями картины. Узнать, как проходил съёмочный процесс и посмотреть дубли, которые остались за кадром.

В продолжение вечера телерадиоведущий Андрей Бонд проведет благотворительный аукцион. В качестве лотов будут представлены элементы гардероба главной героини фильма и другой реквизит.. Все вырученные во время мероприятия средства будут направлены на реализацию программы детского хосписа «Паллиативная помощь детям на дому».

Начало мероприятия: 19:00 Для тех, кто не успел увидеть фильм в кинотеатрах, в 17:30 состоится дополнительный показ. Входной билет на мероприятие: благотворительный взнос от 50 бел.руб. через ящик для пожертвований или предварительно до 30.10.2018 через ЕРИП. Количество мест ограничено, необходима регистрация по телефонам +375 29 777 76 02, +375 17 503 57 19

Дата и время: 1 ноября 19:00

Место: Мемориальный музей-мастерская Заира Азгура (ул. Азгура, 8).