Лента RSS
Подписаться на ленту
26 октября 2018, пятница, 10:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
26. 10. 2018

Хрусталь. То, что осталось за кадром

1 ноября в Мемориальном музее-мастерской З.И. Азгура состоится благотворительный вечер-встреча «Хрусталь. То, что осталось за кадром»

Режиссер Дарья Жук, продюсер Валерий Дмитроченко и художник по костюмам Елена Гордионок расскажут о создании фильма «Хрусталь» и ответят на вопросы зрителей. У посетителей будет возможность лично обсудить взволновавшие моменты с создателями картины. Узнать, как проходил съёмочный процесс и посмотреть дубли, которые остались за кадром.
 
В продолжение вечера телерадиоведущий Андрей Бонд проведет благотворительный аукцион. В качестве лотов будут представлены элементы гардероба главной героини фильма и другой реквизит.. Все вырученные во время мероприятия средства   будут направлены на реализацию программы детского хосписа «Паллиативная помощь детям на дому». 
 
Начало мероприятия: 19:00 Для тех, кто не успел увидеть фильм в кинотеатрах, в 17:30 состоится дополнительный показ.  Входной билет на мероприятие: благотворительный взнос от 50 бел.руб. через ящик для пожертвований или предварительно до 30.10.2018 через ЕРИП. Количество мест ограничено, необходима регистрация по телефонам  +375 29 777 76 02,  +375 17  503 57 19
 
Дата и время: 1 ноября 19:00
 
Место: Мемориальный музей-мастерская Заира Азгура (ул. Азгура, 8).

Это Интересно
Актуальное
Шоу-бизнес
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В своём резюме вы указали, что истребляете призраков.
- Да.
- Но их не существует!
- Не благодарите.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.