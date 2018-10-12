Лента RSS
Подписаться на ленту
26 октября 2018, пятница, 10:51
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
26. 10. 2018

В Москве умер актер Николай Караченцов

В пятницу, 26 октября, умер Николай Караченцов - известный советский и российский актер театр и кино. О смерти артиста сообщил его сын Андрей. Актер скончался в реанимации 62-й больницы в Москве за день до своего 74-летия.

По словам супруги Николая Караченцова, сейчас будет решаться вопрос похорон и прощания, передает ТАСС.

Караченцов снялся в десятках фильмов, среди них: "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов", «Приключения Электроника». Самая знаменитая его театральная работа – в спектакле "Юнона и Авось".

Это Интересно
Актуальное
Шоу-бизнес
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В своём резюме вы указали, что истребляете призраков.
- Да.
- Но их не существует!
- Не благодарите.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.