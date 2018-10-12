В Москве умер актер Николай Караченцов

В пятницу, 26 октября, умер Николай Караченцов - известный советский и российский актер театр и кино. О смерти артиста сообщил его сын Андрей. Актер скончался в реанимации 62-й больницы в Москве за день до своего 74-летия.

По словам супруги Николая Караченцова, сейчас будет решаться вопрос похорон и прощания, передает ТАСС. Караченцов снялся в десятках фильмов, среди них: "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов", «Приключения Электроника». Самая знаменитая его театральная работа – в спектакле "Юнона и Авось". Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby